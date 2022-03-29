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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Шотландия
Австрия - Шотландия: обзор матча 29 марта 2022
Австрия
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Шотландия
75'
М. Грегоритч
82'
А. Шепф
28'
Д. Хендри
56'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Австрия - Шотландия
Замена
П. Пенц
️️️️
Д. Бахман
87'
Замена
М. Ульманн
️️️️
А. Ульмер
87'
ГОЛ! 2:2!
А. Шепф
Пас отдал
М. Арнаутович
82'
77'
Замена
Р. Кристи
️️️️
С. Армстронг
77'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Л. Фергюсон
ГОЛ! 1:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
А. Ульмер
75'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Ш. Илсанкер
74'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
С. Калайджич
74'
66'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Адамс
Замена
А. Шепф
️️️️
К. Баумгартнер
59'
Замена
М. Груль
️️️️
К. Лаймер
59'
57'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Р. Джек
57'
Замена
А. Хики
️️️️
Э. Робертсон
57'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
Н. Паттерсон
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакГинн
Пас отдал
К. Тирни
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендри
Пас отдал
Г. Хэнли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
0
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Марко Груль
ЛВ
26
Алессандро Шепф
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
11
Райан Кристи
АП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
15
Крейг Хэлкетт
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
4-3-1-2
13
Бахман
2
Ульмер
4
Хинтереггер
3
Драгович
22
Лазаро
9
Забитцер
6
Илсанкер
20
Лаймер
10
Баумгартнер
7
Арнаутович
9
Калайджич
3-2-4-1
21
Гордон
6
Тирни
5
Хэнли
13
Хендри
22
Паттерсон
3
Робертсон
20
Джек
7
МакГинн
17
Армстронг
19
Фергюсон
10
Адамс
10
Баумгартнер
26
Шепф
26
Шепф
10
Баумгартнер
13
Бахман
13
Пенц
13
Пенц
13
Бахман
2
Ульмер
0
Ульманн
0
Ульманн
2
Ульмер
20
Лаймер
19
Груль
19
Груль
20
Лаймер
6
Илсанкер
23
Вайманн
23
Вайманн
6
Илсанкер
9
Калайджич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Калайджич
3
Робертсон
2
Хики
2
Хики
3
Робертсон
22
Паттерсон
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
22
Паттерсон
20
Джек
4
Мактоминей
4
Мактоминей
20
Джек
19
Фергюсон
8
Гилмор
8
Гилмор
19
Фергюсон
17
Армстронг
11
Кристи
11
Кристи
17
Армстронг
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
Остались в запасе
Австрия
Шотландия
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
Главный тренер
Франко Фода
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
15
Крейг Хэлкетт
ЦФ
Остались в запасе
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
15
Крейг Хэлкетт
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Австрия - Шотландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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