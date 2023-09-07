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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Молдова
Австрия - Молдова: обзор матча 07 сентября 2023
Австрия
07.09.2023, четверг, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Молдова
50'
М. Грегоритч
3'
В. Дамашкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Австрия - Молдова
Желтая карточка
М. Грегоритч
90'
+5
Желтая карточка
М. Арнаутович
90'
+1
Желтая карточка
С. Пош
86'
78'
Желтая карточка
В. Посмак
77'
Замена
В. Стина
️️️️
И. Ревенко
74'
Желтая карточка
М. Платика
73'
Замена
В. Богачук
️️️️
В. Раца
73'
Замена
И. Жардан
️️️️
В. Бабогло
Замена
М. Забитцер
️️️️
Ф. Кайнц
62'
61'
Замена
М. Платика
️️️️
Н. Моцпан
61'
Замена
В. Постолачи
️️️️
Й. Николаеску
61'
Замена
С. Кожокари
️️️️
В. Дамашкан
ГОЛ! 1:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ф. Кайнц
50'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Ф. Линхарт
46'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
К. Онисиво
46'
Замена
Д. Алаба
️️️️
К. Лаймер
46'
Замена
К. Шлагер
️️️️
К. Дансо
46'
38'
Желтая карточка
И. Ревенко
Замена
С. Пош
️️️️
Д. Любичич
35'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Дамашкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Деян Любичич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
22
Мухаммед Чам
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Молдова
1
Виктор Страйстари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Бахман
0
Шнегг
15
Линхарт
3
Дансо
10
Гриллич
19
Любичич
6
Зайвальд
20
Лаймер
17
Кайнц
11
Грегоритч
20
Онисиво
3-2-1-1-2
23
Райлеан
4
Бабогло
5
Посмак
14
Марандичи
22
Раца
21
Ревенко
13
Кожокару
7
Моцпан
9
Николаеску
10
Дамашкан
19
Любичич
5
Пош
5
Пош
19
Любичич
20
Лаймер
8
Алаба
8
Алаба
20
Лаймер
3
Дансо
4
Шлагер
4
Шлагер
3
Дансо
17
Кайнц
9
Забитцер
9
Забитцер
17
Кайнц
15
Линхарт
10
Баумгартнер
10
Баумгартнер
15
Линхарт
20
Онисиво
7
Арнаутович
7
Арнаутович
20
Онисиво
4
Бабогло
15
Жардан
15
Жардан
4
Бабогло
10
Дамашкан
13
Кожокари
13
Кожокари
10
Дамашкан
7
Моцпан
5
Платика
5
Платика
7
Моцпан
22
Раца
8
Богачук
8
Богачук
22
Раца
21
Ревенко
11
Стина
11
Стина
21
Ревенко
9
Николаеску
17
Постолачи
17
Постолачи
9
Николаеску
Остались в запасе
Австрия
Молдова
12
Никлас Хедл
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Мухаммед Чам
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Виктор Страйстари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Мухаммед Чам
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Австрия - Молдова
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
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1 : 1
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