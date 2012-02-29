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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Финляндия
Австрия - Финляндия: обзор матча 29 февраля 2012
Австрия
29.02.2012, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Финляндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Финляндия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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