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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Австралия
Румыния - Австралия: обзор матча 06 февраля 2013
Румыния
06.02.2013, среда, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Румыния - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
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Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
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2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
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2 : 1
25.09.2026
Румыния
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Румыния
2 : 1
06.06.2026
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Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
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17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
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Чемпионат мира, 1/16 финала
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1 : 1
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