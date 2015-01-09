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Расписание матчей
Кубок Азии
Австралия - Кувейт
Австралия - Кувейт: обзор матча 09 января 2015
Австралия
09.01.2015, пятница, 11:30
Кубок Азии, группа A, 1 тур
4 : 1
Завершен
Кувейт
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Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
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05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
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09.12.2025
Кувейт
Информация о матче
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