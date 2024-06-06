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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бангладеш - Австралия
Бангладеш - Австралия: обзор матча 06 июня 2024
Бангладеш
06.06.2024, четверг, 13:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 5 тур
0 : 2
Завершен
Австралия
29'
А. Хрустич
62'
К. Йенги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бангладеш - Австралия
Замена
R. Mia
️️️️
I. Faysal
83'
77'
Замена
К. Девлин
️️️️
Д. Ирвин
77'
Замена
А. Бехич
️️️️
К. Меткалф
64'
Замена
A. Taggart
️️️️
К. Йенги
64'
Замена
Д. Арзани
️️️️
Н. Иранкунда
62'
ГОЛ! 0:2!
К. Йенги
Пас отдал
Д. Бос
50'
Замена
J. Nisbet
️️️️
А. Хрустич
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Хрустич
Пас отдал
Н. Иранкунда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бангладеш
13
Mitul Marma
ВР
22
Saad Uddin
ЦЗ
14
Tariq Kazi
ЦЗ
3
Isa Faysal
ЦЗ
4
Topu Barman
(К)
ЦЗ
7
Shekh Morsalin
ЦП
17
Sohel Rana
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
16
Md Sohel Rana
ЦП
10
Rakib Hossain
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
8
Конор Меткалф
ОП
22
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
9
Кусини Йенги
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Бангладеш
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
2
Shakil Hossain
ЦЗ
3
Rahmat Mia
ЦЗ
6
Jamal Bhuyan
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
9
Shahriar Emon
ЦФ
Австралия
12
Лоуренс Томас
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
13
Даниэль Арзани
ЦП
11
Joshua Nisbet
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
6
Мартин Бойл
ПВ
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
4-4-1
13
22
3
4
14
7
5
16
17
10
4-1-1-2-2
12
Гаучи
3
Стрейн
4
Роулес
19
Суттар
5
Бос
8
Меткалф
22
Ирвин
10
Хрустич
10
Иранкунда
15
Дюк
9
Йенги
3
3
3
3
8
Меткалф
16
Бехич
16
Бехич
8
Меткалф
22
Ирвин
17
Девлин
17
Девлин
22
Ирвин
10
Иранкунда
13
Арзани
13
Арзани
10
Иранкунда
10
Хрустич
11
11
10
Хрустич
9
Йенги
9
9
9
Йенги
Остались в запасе
Бангладеш
Австралия
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
2
Shakil Hossain
ЦЗ
6
Jamal Bhuyan
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
9
Shahriar Emon
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
12
Лоуренс Томас
ВР
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
6
Мартин Бойл
ПВ
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
2
Shakil Hossain
ЦЗ
6
Jamal Bhuyan
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
9
Shahriar Emon
ЦФ
Остались в запасе
12
Лоуренс Томас
ВР
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
6
Мартин Бойл
ПВ
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Бангладеш - Австралия
Всего ударов по воротам
2
15
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
9
Нарушения
7
4
Офсайды
1
1
Количество передач
216
585
Сейвы
2
0
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
0
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бангладеш
1 : 0
18.11.2025
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
0 : 0
13.11.2025
Афганистан
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Bashundhara Kings Arena, Dhaka
Посещаемость:
5227
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