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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аугсбург - Монако
Аугсбург - Монако: обзор матча 20 июля 2013
Аугсбург
20.07.2013, суббота, 18:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аугсбург - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
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5 : 2
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1 : 1
24.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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