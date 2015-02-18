Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Атлетико Паранаэнсе
Краснодар - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 18 февраля 2015
Краснодар
18.02.2015, среда, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Краснодар - Атлетико Паранаэнсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 30 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
13.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Новости команд
Все
Краснодар
Атлетико Паранаэнсе
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
12
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
Вчера, 11:25
5
Мусаев рассказал о травмированных игроках «Краснодара»
Вчера, 10:23
1
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
12
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
Вчера, 21:48
1
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
Вчера, 11:25
5
Мусаев рассказал о травмированных игроках «Краснодара»
Вчера, 10:23
1
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Атлетико Минейро»: погоня за топ-4 против серии «Минейро», выдержит ли оборона хозяев?
8 октября
Агент форварда сборной Колумбии прокомментировал информацию об интересе «Краснодара»
5 октября
Раскрыт клуб РПЛ, который хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
4 октября
7
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
30 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+