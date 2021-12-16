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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Балеарес - Хетафе
Атлетико Балеарес - Хетафе: обзор матча 16 декабря 2021
Атлетико Балеарес
16.12.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
5 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико Балеарес - Хетафе
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико Балеарес
2 : 3
17.12.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Атлетико Балеарес
1 : 0
04.12.2025
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 1 раунд
Арнедо
2 : 1
13.11.2022
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико Балеарес
0 : 1
16.01.2022
Валенсия
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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