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Расписание матчей
Испания. Кубок
Руби - Атлетик
Руби - Атлетик: обзор матча 01 ноября 2023
Руби
01.11.2023, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Атлетик
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Матчи команд
Руби
Испания. Кубок, 1/64 финала
Руби
1 : 2
01.11.2023
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
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