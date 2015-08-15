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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Циттаделла
Аталанта - Циттаделла: обзор матча 15 августа 2015
Аталанта
15.08.2015, суббота, 21:45
Италия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Циттаделла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аталанта - Циттаделла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аталанта
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Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
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0 : 1
08.11.2026
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Аталанта
1 : 1
05.11.2026
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Аталанта
0 : 3
02.11.2026
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2 : 2
29.10.2026
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25.10.2026
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Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
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3 : 1
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1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
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Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
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