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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Астон Вилла - Малага
Астон Вилла - Малага: обзор матча 10 августа 2013
Астон Вилла
10.08.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Малага
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
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Астон Вилла
- : -
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
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24.10.2026
Манчестер Сити
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Испания. Примера, 13 тур
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Испания. Примера, 12 тур
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Эспаньол
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