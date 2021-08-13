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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Асколи
Удинезе - Асколи: обзор матча 13 августа 2021
Удинезе
13.08.2021, пятница, 21:45
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Асколи
11'
Р. Перейра
53'
Н. Молина
55'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Удинезе - Асколи
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Ж. Макенго
77'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
И. Пуссетто
68'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Кристо
68'
Замена
С. Де Майо
️️️️
Й. Стригер Ларсен
60'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. Перейра
60'
ГОЛ! 3:0!
Р. Перейра
55'
ГОЛ! 2:0!
Н. Молина
53'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
38'
29'
Желтая карточка
Т. Авлонитис
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Удинезе - Асколи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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