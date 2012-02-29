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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Армения
Канада - Армения: обзор матча 29 февраля 2012
Канада
29.02.2012, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Канада - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
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0 : 3
04.07.2026
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28.06.2026
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0 : 0
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2 : 0
02.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
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