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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг М - Архентинос Хуниорс
Расинг М - Архентинос Хуниорс: обзор матча 08 мая 2024
Расинг М
08.05.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, группа F, 4 тур
2 : 1
Завершен
Архентинос Хуниорс
20'
T. Veron
27'
E. De Los Santos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Архентинос Хуниорс
Замена
A. Alaniz
️️️️
T. Veron
79'
Замена
A. Hernandez
️️️️
D. Nandin
79'
Замена
E. Méndez
️️️️
J. Urretaviscaya
70'
Замена
A. Pereira
️️️️
L. Rodriguez
70'
Желтая карточка
D. Nandin
40'
ГОЛ! 2:0!
E. De Los Santos
27'
Пенальти не реализован!
T. Veron
20'
ГОЛ! 1:0!
T. Veron
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Расинг М - Архентинос Хуниорс
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
254
506
Сейвы
5
3
Точность передач %
53
75
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Betancur,
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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