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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Эстония
Аргентина - Эстония: обзор матча 05 июня 2022
Аргентина
05.06.2022, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Аргентина - Эстония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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