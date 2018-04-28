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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сокол - Арарат-Армения
Сокол - Арарат-Армения: обзор матча 28 апреля 2018
Сокол
28.04.2018, суббота, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
1 : 1
Завершен
Арарат-Армения
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Статистика матча Сокол - Арарат-Армения
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26.10.2026
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