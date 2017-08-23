Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Арарат-Армения - Балтика
Арарат-Армения - Балтика: обзор матча 23 августа 2017
Арарат-Армения
23.08.2017, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арарат-Армения - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
- : -
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Новости команд
Все
Арарат-Армения
Балтика
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
17 ноября
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
17 ноября
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
17 ноября
3
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
«Торренсе» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Арарат-Армении» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы. «Милан» проиграл, «Байер» победил и другие результаты
17 сентября
Талалаев оплатил операцию лучшему бомбардиру в истории «Балтики»
Вчера, 14:47
3
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
17 ноября
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
17 ноября
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
17 ноября
3
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+