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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Лаваль
Анжер - Лаваль: обзор матча 06 апреля 2024
Анжер
06.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лаваль
87'
Х. Абделли (П)
4'
П. Пажи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Лаваль
Желтая карточка
Ж. Лефор
90'
+3
90'
Замена
J. Adeoti
️️️️
S. Sanna
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Эль-Мелали
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Абделли
87'
85'
Красная карточка
Y. Balde
83'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
А. Бобишон
83'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
П. Пажи
Замена
Д. Калумба
️️️️
Э. Леполь
73'
Замена
И. Ньян
️️️️
Я. Валери
73'
62'
Замена
M. Tchokounté
️️️️
Р. Лабе Ласкари
62'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
Замена
А. Бамба
️️️️
С. Хунтонджи
60'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Халед
46'
26'
Желтая карточка
J. Roye
22'
Желтая карточка
П. Диав
Желтая карточка
С. Хунтонджи
12'
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Пажи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
4-1-1-1-3
75
Фофана
21
Лефор
29
Анен
22
Хунтонджи
7
Валери
22
Халед
15
Капелле
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
22
Леполь
3-2-1-4
30
Самасса
7
15
75
Черни
3
23
Диав
14
Бобишон
4
6
7
Пажи
3
Лабе Ласкари
22
Хунтонджи
25
Бамба
25
Бамба
22
Хунтонджи
22
Халед
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
22
Халед
22
Леполь
30
Калумба
30
Калумба
22
Леполь
28
Эль-Мелали
23
Эну
23
Эну
28
Эль-Мелали
7
Валери
7
Ньян
7
Ньян
7
Валери
4
8
8
4
7
Пажи
28
Кадиль
28
Кадиль
7
Пажи
14
Бобишон
39
39
14
Бобишон
6
17
17
6
3
Лабе Ласкари
18
18
3
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Анжер
Лаваль
16
Мельвен Зинга
ВР
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
14
Яссин Белхдим
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Анжер - Лаваль
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
13
Офсайды
2
3
Количество передач
496
309
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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