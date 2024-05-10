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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Анжер
Анси - Анжер: обзор матча 10 мая 2024
Анси
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
20'
Й. Демонси
41'
П. Капелле
90'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Анжер
90'
ГОЛ! 1:2!
Л. Диони
Пас отдал
И. Ньян
89'
Желтая карточка
Х. Абделли
Желтая карточка
Ж. Гонсалвес
84'
83'
Желтая карточка
Ф. Анен
82'
Замена
И. Ньян
️️️️
Я. Валери
Замена
К. Тестуд
️️️️
Н. Кандиль
76'
Замена
Ж. Гонсалвес
️️️️
A. Larose
76'
Замена
C. Billemaz
️️️️
В. Пажо
70'
Замена
С. Нтамак
️️️️
K. Djoco
70'
67'
Замена
Э. Леполь
️️️️
З. Халед
Замена
Y. Barry
️️️️
К. Муанга
58'
57'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Д. Калумба
41'
ГОЛ! 1:1!
П. Капелле
ГОЛ! 1:0!
Й. Демонси
Пас отдал
A. Larose
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
16
Томас Калленс
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Анси
30
Тидиан Мальбек
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
22
Clement Billemaz
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Калленс
6
2
18
Жан
14
Муанга
5
Каши
24
Демонси
17
Пажо
70
Кандиль
9
28
4-1-1-2-2
75
Фофана
7
Валери
22
Хунтонджи
29
Анен
21
Лефор
22
Халед
15
Капелле
30
Калумба
8
Абделли
28
Эль-Мелали
99
Диони
28
8
Гонсалвес
8
Гонсалвес
28
14
Муанга
20
20
14
Муанга
70
Кандиль
12
Тестуд
12
Тестуд
70
Кандиль
17
Пажо
22
22
17
Пажо
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
30
Калумба
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
30
Калумба
22
Халед
22
Леполь
22
Леполь
22
Халед
7
Валери
7
Ньян
7
Ньян
7
Валери
Остались в запасе
Анси
Анжер
30
Тидиан Мальбек
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
30
Тидиан Мальбек
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Анси - Анжер
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
5
Количество передач
479
417
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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