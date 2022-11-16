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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра - Австрия
Андорра - Австрия: обзор матча 16 ноября 2022
Андорра
16.11.2022, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Австрия
87'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Андорра - Австрия
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Забитцер
Замена
Ж. Рубио
️️️️
Ж. Сервос
87'
Желтая карточка
М. Льовера
81'
67'
Замена
Д. Алаба
️️️️
М. Вебер
Замена
Э. Валес
️️️️
М. Ребес
67'
46'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Прасс
46'
Замена
Н. Хедл
️️️️
А. Шлагер
46'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
К. Шлагер
46'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Ф. Мвене
46'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Грегоритч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
5
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Андорра
13
Хиско
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
8
Эрик Валес
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
23
L. E. Blanco
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
18
Романо Шмид
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
22
Мухаммед Чам
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
3-2-3-2
12
Альварес
19
Гиллен
5
Льовера
4
Ребес
3
Алаведра
18
Рубио
17
Сервос
8
Виейра
21
Гарсия
7
Мартинес
9
Куку
4-1-3-1-1
17
Шлагер
16
Мвене
5
Пош
14
Вебер
5
Траунер
10
Гриллич
4
Шлагер
9
Забитцер
22
Прасс
17
Кайнц
11
Грегоритч
17
Сервос
18
Рубио
18
Рубио
17
Сервос
4
Ребес
8
Валес
8
Валес
4
Ребес
17
Шлагер
12
Хедл
12
Хедл
17
Шлагер
14
Вебер
8
Алаба
8
Алаба
14
Вебер
22
Прасс
10
Баумгартнер
10
Баумгартнер
22
Прасс
11
Грегоритч
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Грегоритч
16
Мвене
23
Вайманн
23
Вайманн
16
Мвене
4
Шлагер
8
Адаму
8
Адаму
4
Шлагер
Остались в запасе
Андорра
Австрия
13
Хиско
ВР
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
16
Альберт Рейес
ЦП
23
L. E. Blanco
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
18
Романо Шмид
АП
22
Мухаммед Чам
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
2
Алейш Виладот
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
16
Альберт Рейес
ЦП
23
L. E. Blanco
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
18
Романо Шмид
АП
22
Мухаммед Чам
АП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Андорра - Австрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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