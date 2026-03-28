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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Американское Самоа - Гуам
Американское Самоа - Гуам: обзор матча 28 марта 2026
Американское Самоа
28.03.2026, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Гуам
Матч
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Гуам
Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Филиппины – Гуам: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.40
2 июня
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Филиппины – Гуам: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.40
2 июня
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
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- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
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Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
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Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Последние матчи
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Американское Самоа
Гуам
Товарищеские матчи. Сборные,
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Товарищеские матчи. Сборные,
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Товарищеские матчи. Сборные,
Американское Самоа
0 : 0
28.03.2026
Гуам
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
Оман
1 : 0
24.03.2016
Гуам
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
Гуам
0 : 6
17.11.2015
Иран
Товарищеские матчи. Сборные,
Американское Самоа
0 : 0
28.03.2026
Гуам
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Американское Самоа
2 : 0
04.09.2015
Острова Кука
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Тонга
1 : 2
02.09.2015
Американское Самоа
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1 тур
Самоа
3 : 2
31.08.2015
Американское Самоа
Товарищеские матчи. Сборные,
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Товарищеские матчи. Сборные,
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Товарищеские матчи. Сборные,
Американское Самоа
0 : 0
28.03.2026
Гуам
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
Оман
1 : 0
24.03.2016
Гуам
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
Гуам
0 : 6
17.11.2015
Иран
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