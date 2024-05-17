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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Универсидад Католика - Альянца
Универсидад Католика - Альянца: обзор матча 17 мая 2024
Универсидад Католика
17.05.2024, пятница, 05:00
Копа Судамерикана, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Альянца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Универсидад Католика - Альянца
Вторая желтая
F. Martinez
90'
+6
Желтая карточка
A. Rodríguez
90'
+3
Желтая карточка
F. Martinez
90'
+3
Замена
J. Vivar
️️️️
Ф. Грильо
86'
Желтая карточка
J. Cifuente
70'
Замена
К. Кеведо
️️️️
L. Loor
67'
Замена
J. Cifuente
️️️️
L. Nieto
67'
Желтая карточка
L. Nieto
44'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Универсидад Католика - Альянца
4
1
Всего ударов по воротам
27
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
11
Офсайды
3
0
Количество передач
421
206
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
68
Удары мимо ворот
18
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
14
8
Матчи команд
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
23.10.2026
Универсидад Католика
Альянца
Колумбия. Примера А, 19 тур
Мильонариос
2 : 0
14.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 18 тур
Альянца
1 : 2
09.11.2026
Льянерос
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 5 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
29.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 16 тур
Альянца
1 : 0
26.10.2026
Интернасьонал де Богота
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Олимпико Атауальпа
Новости команд
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Универсидад Католика
Альянца
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
2018.12.02 10:37
13
Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
2017.02.20 20:18
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану
2017.02.20 19:06
1
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
2018.12.02 10:37
13
Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
2017.02.20 20:18
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану
2017.02.20 19:06
1
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