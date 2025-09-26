Введите ваш ник на сайте
Универсидад де Чили - Альянса: онлайн-трансляция 26 сентября 2025

Универсидад де Чили
26.09.2025, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
- : -
Первый матч – 0 : 0
Не начался
Альянса
Матч Личные встречи
Статистика матча Универсидад де Чили - Альянса
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Универсидад де Чили
Альянса
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
19
Больше новостей
Копа Судамерикана
Все
Текущие
Будущие
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Флуминенсе
- : -
24.09.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
- : -
25.09.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Онсе Кальдас
- : -
25.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Универсидад де Чили
- : -
26.09.2025
Альянса
Последние матчи
Все
Универсидад де Чили
Альянса
Перу. Лига 1, 10 тур
Альянса
4 : 0
22.09.2025
Комерсиантес Унидос
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Альянса
0 : 0
19.09.2025
Универсидад де Чили
Перу. Лига 1, 8 тур
Альянса
3 : 4
14.09.2025
Депортиво Гарсиласо
Чили. Примера, 22 тур
Коло-Коло
1 : 0
31.08.2025
Универсидад де Чили
Перу. Лига 1, 7 тур
Университарио
0 : 0
25.08.2025
Альянса
