Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Альянса - Универсидад де Чили
Альянса - Универсидад де Чили: обзор матча 19 сентября 2025
Альянса
19.09.2025, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 26.09.2025
Завершен
Универсидад де Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Альянса - Универсидад де Чили
Новости команд
Все
Альянса
Универсидад де Чили
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
19
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
29 июня 2017, 16:42
19
Больше новостей
Копа Судамерикана
Все
Текущие
Будущие
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Флуминенсе
- : -
24.09.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
- : -
25.09.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Онсе Кальдас
- : -
25.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Универсидад де Чили
- : -
26.09.2025
Альянса
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Флуминенсе
- : -
24.09.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
- : -
25.09.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Онсе Кальдас
- : -
25.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Универсидад де Чили
- : -
26.09.2025
Альянса
Последние матчи
Все
Альянса
Универсидад де Чили
Перу. Лига 1, 10 тур
Альянса
4 : 0
22.09.2025
Комерсиантес Унидос
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Альянса
0 : 0
19.09.2025
Универсидад де Чили
Перу. Лига 1, 8 тур
Альянса
3 : 4
14.09.2025
Депортиво Гарсиласо
Чили. Примера, 22 тур
Коло-Коло
1 : 0
31.08.2025
Универсидад де Чили
Перу. Лига 1, 7 тур
Университарио
0 : 0
25.08.2025
Альянса
Перу. Лига 1, 10 тур
Альянса
4 : 0
22.09.2025
Комерсиантес Унидос
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Альянса
0 : 0
19.09.2025
Универсидад де Чили
Перу. Лига 1, 8 тур
Альянса
3 : 4
14.09.2025
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 7 тур
Университарио
0 : 0
25.08.2025
Альянса
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Универсидад Католика
1 : 2
21.08.2025
Альянса
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Альянса
0 : 0
19.09.2025
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 22 тур
Коло-Коло
1 : 0
31.08.2025
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 5 тур
Универсидад де Чили
1 : 3
17.08.2025
Аудакс Итальяно
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Универсидад де Чили
1 : 0
14.08.2025
Индепендьенте
Чили. Примера, 19 тур
Универсидад де Чили
4 : 1
09.08.2025
Унион Эспаньола
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: