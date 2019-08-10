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Расписание матчей
Германия. Кубок
Алемания - Байер
Алемания - Байер: обзор матча 10 августа 2019
Алемания
10.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алемания - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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