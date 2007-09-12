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Расписание матчей
Евро-2024
Албания - Нидерланды
Албания - Нидерланды: обзор матча 12 сентября 2007
Албания
12.09.2007, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ, группа G, 14 тур
0 : 1
Завершен
Нидерланды
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Личные встречи
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Статистика матча Албания - Нидерланды
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Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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