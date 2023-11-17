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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Молдова - Албания
Молдова - Албания: обзор матча 17 ноября 2023
Молдова
17.11.2023, пятница, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 9 тур
1 : 1
Завершен
Албания
87'
В. Бабогло
25'
С. Цикалеши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Албания
90'
+2
Замена
А. Муджа
️️️️
Я. Асани
ГОЛ! 1:1!
В. Бабогло
87'
86'
Желтая карточка
М. Даку
80'
Замена
К. Гясула
️️️️
Н. Байрами
Замена
В. Стина
️️️️
Й. Николаеску
76'
Замена
С. Кожокари
️️️️
М. Каймаков
76'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Н. Моцпан
68'
62'
Замена
М. Даку
️️️️
С. Цикалеши
Желтая карточка
М. Каймаков
54'
Замена
М. Кожокару
️️️️
И. Ревенко
46'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Цикалеши
Желтая карточка
В. Раца
11'
9'
Желтая карточка
М. Митай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К)
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
(К)
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Йон Мерсинай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
3-2-1-1-2
23
Райлеан
14
Крачун
4
Бабогло
5
Посмак
21
Ревенко
22
Раца
11
Каймаков
7
Моцпан
9
Николаеску
17
Постолачи
4-1-1-2-2
1
Бериша
4
Хюсай
18
Исмайли
6
Джимсити
3
Митай
8
Асллани
20
Рамадани
9
Асани
10
Байрами
17
Сефери
16
Цикалеши
11
Каймаков
13
Кожокари
13
Кожокари
11
Каймаков
21
Ревенко
13
Кожокару
13
Кожокару
21
Ревенко
9
Николаеску
11
Стина
11
Стина
9
Николаеску
7
Моцпан
10
Дамашкан
10
Дамашкан
7
Моцпан
10
Байрами
8
Гясула
8
Гясула
10
Байрами
9
Асани
16
Муджа
16
Муджа
9
Асани
16
Цикалеши
19
Даку
19
Даку
16
Цикалеши
Остались в запасе
Молдова
Албания
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Йон Мерсинай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Йон Мерсинай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
11
Мюрто Узуни
ЛВ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Молдова - Албания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Zimbru, Chisinau
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