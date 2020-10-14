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Расписание матчей
Литва - Албания
Литва - Албания: обзор матча 14 октября 2020
Литва
14.10.2020, среда, 19:00
, группа C4, 4 тур
0 : 0
Завершен
Албания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Албания
Замена
Ф. Черных
️️️️
К. Лаукжемис
88'
78'
Замена
Р. Манай
️️️️
Т. Сефери
Замена
Э. Вайткунас
️️️️
С. Миколюнас
69'
66'
Желтая карточка
К. Баре
63'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
К. Лячи
57'
Замена
Э. Михай
️️️️
М. Кумбула
57'
Замена
Д. Вриони
️️️️
А. Броя
46'
Замена
Л. Траши
️️️️
Э. Леньяни
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
П. Голубицкас
46'
32'
Желтая карточка
М. Кумбула
23'
Желтая карточка
К. Лячи
Желтая карточка
М. Дапкус
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
3
Маркус Палионис
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
16
Домантас Шимкус
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
7
Кейди Баре
ЦП
14
Казим Лячи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
22
Лоренц Траши
ЦЗ
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
8
Шерифф Каллаку
ЦП
18
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
3-2-4-1
12
Шведкаускас
3
Палионис
4
Гирдвайнис
13
Ласицкас
5
Бенета
13
Миколюнас
16
Шимкус
22
Голубицкас
17
Дапкус
11
Новиковас
9
Лаукжемис
3-2-3-2
1
Бериша
3
Леньяни
6
Джимсити
5
Везели
17
Дермаку
15
Кумбула
7
Баре
14
Лячи
22
Абраши
17
Сефери
9
Броя
22
Голубицкас
19
Сиргедас
19
Сиргедас
22
Голубицкас
13
Миколюнас
8
Вайткунас
8
Вайткунас
13
Миколюнас
9
Лаукжемис
10
Черных
10
Черных
9
Лаукжемис
3
Леньяни
22
Траши
22
Траши
3
Леньяни
14
Лячи
18
Чекичи
18
Чекичи
14
Лячи
9
Броя
9
Вриони
9
Вриони
9
Броя
15
Кумбула
4
Михай
4
Михай
15
Кумбула
17
Сефери
7
Манай
7
Манай
17
Сефери
Остались в запасе
Литва
Албания
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
Главный тренер
Вальдас Урбонас
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
8
Шерифф Каллаку
ЦП
23
Албан Ходжа
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
Остались в запасе
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
8
Шерифф Каллаку
ЦП
23
Албан Ходжа
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Литва - Албания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Ветра
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