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Расписание матчей
Албания - Казахстан
Албания - Казахстан: обзор матча 15 ноября 2020
Албания
15.11.2020, воскресенье, 20:00
, группа C4, 5 тур
3 : 1
Завершен
Казахстан
16'
С. Цикалеши
23'
А. Исмайли
61'
Р. Манай (П)
25'
А. Абикен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Казахстан
88'
Замена
️️️️
И. Куат
Замена
Л. Селахи
️️️️
Л. Мемушай
87'
Замена
Т. Сефери
️️️️
С. Цикалеши
86'
Замена
Б. Балай
️️️️
Р. Манай
86'
71'
Замена
С. Хижниченко
️️️️
А. Аимбетов
71'
Замена
М. Быстров
️️️️
Г. Суюмбаев
70'
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
Замена
️️️️
М. Узуни
68'
62'
Желтая карточка
А. Марочкин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Манай
61'
Замена
К. Гясула
️️️️
Ш. Каллаку
53'
46'
Замена
А. Тагыберген
️️️️
А. Абикен
46'
Замена
М. Федин
️️️️
О. Керимжанов
34'
Желтая карточка
Н. Алип
Желтая карточка
А. Абраши
31'
25'
ГОЛ! 2:1!
А. Абикен
Пас отдал
А. Аимбетов
ГОЛ! 2:0!
А. Исмайли
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Цикалеши
Пас отдал
Л. Мемушай
16'
1'
Желтая карточка
О. Керимжанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Шерифф Каллаку
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
8
Айбол Абикен
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
15
Линдон Селахи
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Юрий Перцух
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
5
Везели
6
Джимсити
18
Исмайли
4
Хюсай
8
Каллаку
22
Абраши
9
Мемушай
11
Узуни
7
Манай
16
Цикалеши
3-2-2-2
1
Покатилов
3
Алип
13
Керимжанов
22
Марочкин
21
Бейсебеков
16
Суюмбаев
8
Абикен
11
Вороговский
23
Щеткин
17
Аимбетов
8
Каллаку
8
Гясула
8
Гясула
8
Каллаку
9
Мемушай
15
Селахи
15
Селахи
9
Мемушай
16
Цикалеши
17
Сефери
17
Сефери
16
Цикалеши
7
Манай
19
Балай
19
Балай
7
Манай
13
Керимжанов
20
Федин
20
Федин
13
Керимжанов
16
Суюмбаев
4
Быстров
4
Быстров
16
Суюмбаев
8
Абикен
8
Тагыберген
8
Тагыберген
8
Абикен
17
Аимбетов
20
Хижниченко
20
Хижниченко
17
Аимбетов
Остались в запасе
Албания
Казахстан
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
23
Албан Ходжа
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
12
Дмитрий Непогодов
ВР
14
Юрий Перцух
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
2
Рамен Цепеле
ЦЗ
23
Албан Ходжа
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Остались в запасе
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
12
Дмитрий Непогодов
ВР
14
Юрий Перцух
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Албания - Казахстан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
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