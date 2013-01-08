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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аль-Шабаб - Гамбург
Аль-Шабаб - Гамбург: обзор матча 08 января 2013
Аль-Шабаб
08.01.2013, вторник, 18:15
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Шабаб - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Шабаб
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- : -
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11.10.2026
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0 : 0
12.09.2026
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Германия. Бундеслига, 10 тур
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- : -
22.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
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06.11.2026
Боруссия М
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Айнтрахт
3 : 1
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Гамбург
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27.10.2026
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Падерборн
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24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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