Аль-Наср - Аль-Иттихад: обзор матча 19 августа 2025

Аль-Наср
19.08.2025, вторник, 15:00
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттихад
Новости команд
Все
Аль-Наср
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа, 17:13
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
16 августа, 12:25
«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
15 августа, 22:51
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
15 августа, 21:59
1
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
13 августа, 17:51
Последние матчи
Все
Аль-Наср
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фат
3 : 2
26.05.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
16.05.2025
Аль-Таавун
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттихад
1 : 1
29.05.2025
ЕНППИ
