Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Аль-Наср - Аль-Иттихад: обзор матча 19 августа 2025
Аль-Наср
19.08.2025, вторник, 15:00
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Иттихад
Новости команд
Все
Аль-Наср
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа, 17:13
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
16 августа, 12:25
«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
15 августа, 22:51
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
15 августа, 21:59
1
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
13 августа, 17:51
Суперкубок Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в меньшинстве прошел «Аль-Иттихад» (2:1), у Феликса гол, у Роналду ассист
19 августа, 17:13
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
16 августа, 12:25
«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
15 августа, 22:51
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
15 августа, 21:59
1
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
13 августа, 17:51
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аль-Наср
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Исмаили
0 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
1 : 2
14.08.2025
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Масри
3 : 1
08.08.2025
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фат
3 : 2
26.05.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
16.05.2025
Аль-Таавун
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Исмаили
0 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Наср
2 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
1 : 2
14.08.2025
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Масри
3 : 1
08.08.2025
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттихад
1 : 1
29.05.2025
ЕНППИ
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: