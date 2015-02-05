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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Тыргу-Муреш - Ахмат
Тыргу-Муреш - Ахмат: обзор матча 05 февраля 2015
Тыргу-Муреш
05.02.2015, четверг, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тыргу-Муреш - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тыргу-Муреш
Лига Европы, 3 раунд
Сент-Этьен
1 : 2
06.08.2015
Тыргу-Муреш
Лига Европы, 3 раунд
Тыргу-Муреш
0 : 3
30.07.2015
Сент-Этьен
Товарищеские матчи
Тыргу-Муреш
0 : 2
05.02.2015
Ахмат
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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