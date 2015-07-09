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    Петреску покинул румынский «Тыргу-Муреш»

    Главный тренер румынского клуба «Тыргу-Муреш» Дан Петреску, известный по работе в России с «Кубанью» и «Динамо», накануне покинул свой пост. Случилось это после победы его команды в матче за Суперкубок Румынии против «Стяуа» (1:0). В Тыргу-Муреше специалист проработал всего лишь месяц.

    В России Петреску тренировал с 2010-го по 2014-й год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 09:09
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    Комментарии (36)
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    drug01
    1436426324
    Дан не может найти свою команду,которую вывел бы в чемпионы!!!!!
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    bestolochch
    1436427429
    Стулья и двери закончились?
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    Старый Пью
    1436428521
    А суд Румынии наложил арест на счета Лукойла. Совпадение? :)
    Ответить
    112910415
    1436430084
    не потянуло бы в Россию его..
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436431190
    хорошо
    Ответить
    алдан2014
    1436432200
    Дайте отгадаю...Покинул с неплохой неустойкой в кармане.Этот заработает на старость.
    Ответить
    311
    1436433701
    Кубок за месяц взял, неплохо!)
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    Siegen
    1436435469
    Он посчитал,что добился максимального рез-та с этой командой и решил уйти на мажорной ноте!
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    нечитайло
    1436440455
    В чем прикол
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    ologreds
    1694997644
    numo435184
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