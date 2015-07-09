Петреску покинул румынский «Тыргу-Муреш»

Главный тренер румынского клуба «Тыргу-Муреш» Дан Петреску, известный по работе в России с «Кубанью» и «Динамо», накануне покинул свой пост. Случилось это после победы его команды в матче за Суперкубок Румынии против «Стяуа» (1:0). В Тыргу-Муреше специалист проработал всего лишь месяц.



В России Петреску тренировал с 2010-го по 2014-й год.



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