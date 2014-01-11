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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Трабзонспор - Аякс
Трабзонспор - Аякс: обзор матча 11 января 2014
Трабзонспор
11.01.2014, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Трабзонспор - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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