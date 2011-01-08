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Расписание матчей
Гамбург - Аякс
Гамбург - Аякс: обзор матча 08 января 2011
Гамбург
08.01.2011, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гамбург - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
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Информация о матче
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