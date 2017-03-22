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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Англия
Германия - Англия: обзор матча 22 марта 2017
Германия
22.03.2017, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Англия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Германия - Англия
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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