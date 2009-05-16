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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ротор - Астрахань
Ротор - Астрахань: обзор матча 16 мая 2009
Ротор
16.05.2009, суббота, 18:00
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 8 тур
2 : 0
Завершен
Астрахань
21'
Д. Клюев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Астрахань
Замена
️️️️
О. Веретенников
Замена
️️️️
А. Серебряков
Замена
️️️️
А. Иванов
Замена
️️️️
Р. Тузовский
Замена
️️️️
А. Жданов
Желтая карточка
В. Чернов
Замена
️️️️
Д. Клюев
Замена
️️️️
С. Гриненко
Замена
️️️️
А. Галин
Замена
️️️️
С. Лопин
Замена
️️️️
А. Седышев
Желтая карточка
Д. Клюев
Желтая карточка
Ю. Морозов
Желтая карточка
А. Серебряков
Желтая карточка
А. Костенко
ГОЛ! 1:0!
Д. Клюев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
23
Сергей Уфаев
ЦЗ
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
82
Василий Чернов
ЦЗ
2
Дмитрий Костров
ЦЗ
24
Роман Тузовский
ЦП
17
Алексей Серебряков
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
8
Денис Клюев
ЦП
0
Олег Веретенников
ЦП
9
Алексей Жданов
ЦФ
Главный тренер
Лев Иванов
Астрахань
33
Михаил Инкин
ВР
34
Вадим Карлащук
ЦЗ
78
Сергей Лопин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
0
Алексей Костенко
ЦП
16
Андрей Галин
ЦП
21
Александр Иванов
ЦП
19
Сергей Сухов
ЦП
17
Сергей Гриненко
ЦФ
0
Александр Седышев
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
4-5-1
1
Малышев
23
Уфаев
82
Чернов
2
Костров
23
Бесланеев
17
Серебряков
23
Смирнов
8
Клюев
0
Веретенников
24
Тузовский
9
Жданов
3-5-2
33
Инкин
34
Карлащук
78
Лопин
5
Морозов
29
Абрамов
16
Галин
21
Иванов
19
Сухов
0
Костенко
0
Седышев
17
Гриненко
Остались в запасе
Ротор
Астрахань
Главный тренер
Лев Иванов
Главный тренер
Андраник Бабаян
Главный тренер
Лев Иванов
Главный тренер
Андраник Бабаян
Статистика матча Ротор - Астрахань
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
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