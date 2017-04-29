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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Генчлербирлиги
Трабзонспор - Генчлербирлиги: обзор матча 29 апреля 2017
Трабзонспор
29.04.2017, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Трабзонспор - Генчлербирлиги
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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