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Текстильщик - Волга

06.11.2016, Воскресенье, 17:00 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур Текстильщик - Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
4 тур
11 августа, четверг 17:00 Волга 3:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
25 тур
5 мая, четверг 18:00 Волга 1:2 Текстильщик
11 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Текстильщик 3:0 Волга
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
16 июля, четверг 18:30 Текстильщик 2:2
(1:4)п		 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
26 тур
12 мая, вторник 18:30 Текстильщик 3:0 Волга
12 тур
23 сентября, вторник 17:00 Волга 1:2 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
27 тур
28 апреля, понедельник 17:00 Волга 0:1 Текстильщик
9 тур
25 августа, воскресенье 18:30 Текстильщик 3:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
27 тур
28 мая, вторник 18:00 Волга 1:0 Текстильщик
1 тур
23 июля, понедельник 18:30 Текстильщик 1:0 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
48 тур
4 июня, понедельник 18:00 Волга 0:1 Текстильщик
32 тур
30 сентября, пятница 18:30 Текстильщик 1:1 Волга
16 тур
8 июля, пятница 18:00 Волга 0:1 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
29 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Волга 1:0 Текстильщик
13 тур
24 июня, четверг 18:30 Текстильщик 0:2 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
27 тур
31 августа, понедельник 17:00 Текстильщик 1:3 Волга
7 тур
19 мая, вторник 18:00 Волга 1:0 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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