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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 08 апреля 2017
Фрайбург
08.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
70'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
Замена
К. Гюнтер
️️️️
В. Грифо
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Латца
Замена
О. Булут
️️️️
Я. Хаберер
84'
82'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Л. Озтюнали
82'
Замена
Б. Кркич
️️️️
П. де Бласис
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
Л. Кюблер
70'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Франтц
69'
59'
Желтая карточка
А. Рамальо
59'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
А. Рамальо
39'
Желтая карточка
Ш. Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Фрайбург
30
Патрик Кландт
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Майнц
25
Лукаш Ватковяк
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-1-1
1
Шволов
22
Игньевски
2
Сеюнджу
2
Кемпф
17
Кюблер
6
Абраши
19
Хаберер
23
Шустер
8
Франтц
32
Грифо
7
Нидерлехнер
3-2-2-3
24
Хут
42
Хак
5
Рамальо
16
Белл
2
Донати
18
Бросински
21
Озтюнали
46
Латца
9
Кордоба
11
Муто
8
де Бласис
32
Грифо
30
Гюнтер
30
Гюнтер
32
Грифо
19
Хаберер
6
Булут
6
Булут
19
Хаберер
8
Франтц
18
Петерсен
18
Петерсен
8
Франтц
21
Озтюнали
17
Хольтманн
17
Хольтманн
21
Озтюнали
5
Рамальо
20
Фрай
20
Фрай
5
Рамальо
8
де Бласис
9
Кркич
9
Кркич
8
де Бласис
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Патрик Кландт
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
25
Лукаш Ватковяк
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Патрик Кландт
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Фрайбург - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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