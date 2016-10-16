Ордабасы - Иртыш

Как можно заколотить 2 банки за 1 минуту?
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Иртыш
|1:2
|Ордабасы
|30 тур
|25 октября, воскресенье
|12:00
|Иртыш
|1:2
|Ордабасы
|26 тур
|20 сентября, воскресенье
|14:00
|Ордабасы
|1:1
|Иртыш
|22 тур
|26 июля, воскресенье
|15:00
|Иртыш
|2:0
|Ордабасы
|1 тур
|7 марта, суббота
|12:00
|Ордабасы
|1:1
|Иртыш
|9 тур
|27 октября, воскресенье
|13:00
|Ордабасы
|3:1
|Иртыш
|5 тур
|21 сентября, суббота
|17:00
|Иртыш
|3:0
|Ордабасы
|22 тур
|4 августа, воскресенье
|17:00
|Иртыш
|2:0
|Ордабасы
|1 тур
|9 марта, суббота
|13:00
|Ордабасы
|1:3
|Иртыш
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кайрат
|10
|8
|1
|1
|25:8
|+17
|25
|2.
|Астана
|10
|6
|2
|2
|13:7
|+6
|20
|3.
|Ордабасы
|10
|4
|3
|3
|15:17
|-2
|15
|4.
|Иртыш
|10
|2
|2
|6
|15:18
|-3
|8
|5.
|Актобе
|10
|2
|2
|6
|14:20
|-6
|8
|6.
|Окжетпес
|10
|2
|2
|6
|9:21
|-12
|8
Как можно заколотить 2 банки за 1 минуту?
ну не должен иртыш проиграть
хз