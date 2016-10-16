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Ордабасы - Иртыш

16.10.2016, Воскресенье, 12:30 мск Шымкент, стадион Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова Казахстан. Финальный раунд, 30 тур Ордабасы - Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
26 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Иртыш 1:2 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
15 тур
11 июня, суббота 15:00 Ордабасы 2:0 Иртыш
5 тур
13 апреля, среда 15:00 Иртыш 2:0 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
30 тур
25 октября, воскресенье 12:00 Иртыш 1:2 Ордабасы
26 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 Ордабасы 1:1 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2015
22 тур
26 июля, воскресенье 15:00 Иртыш 2:0 Ордабасы
1 тур
7 марта, суббота 12:00 Ордабасы 1:1 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 2:1 Иртыш
5 тур
9 апреля, среда 16:00 Иртыш 2:0 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
9 тур
27 октября, воскресенье 13:00 Ордабасы 3:1 Иртыш
5 тур
21 сентября, суббота 17:00 Иртыш 3:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2013
22 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Иртыш 2:0 Ордабасы
1 тур
9 марта, суббота 13:00 Ордабасы 1:3 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
24 сентября, понедельник 17:00 Иртыш 3:0 Ордабасы
11 тур
20 мая, воскресенье 15:00 Ордабасы 2:1 Иртыш
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 10 8 1 1 25:8 +17 25
2. Астана 10 6 2 2 13:7 +6 20
3. Ордабасы 10 4 3 3 15:17 -2 15
4. Иртыш 10 2 2 6 15:18 -3 8
5. Актобе 10 2 2 6 14:20 -6 8
6. Окжетпес 10 2 2 6 9:21 -12 8
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    Рейтинг: +14769

    kykyi 16 октября 2016, 13:35

    Как можно заколотить 2 банки за 1 минуту?

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 16 октября 2016, 00:15

    ну не должен иртыш проиграть

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    Рейтинг: +14769

    kykyi > pfrfhgfnmt 16 октября 2016, 08:27

    хз

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