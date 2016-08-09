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Ланс - Аяччо

09.08.2016, Вторник, 19:30 мск Ланс, стадион Феликс-Бола Франция. Кубок лиги, 1/64 финала Ланс - Аяччо
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/64 финала
11 августа, вторник 19:30 Ланс 0:0
(2:4)п		 Аяччо
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 9 августа 2016, 10:17

    ничья

    0
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 9 августа 2016, 06:27

    Ничья

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