Введите ваш ник на сайте

Остенде - Кортрейк

21.10.2016, Пятница, 21:30 мск Остенде, стадион Альбертпаркстадион Бельгия. Про-Лига, 11 тур Остенде - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
22 января, пятница 22:30 Кортрейк 2:1 Остенде
8 тур
19 сентября, суббота 19:00 Остенде 1:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 22:00 Остенде 1:7 Кортрейк
5 тур
23 августа, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Остенде
Бельгия. Плей-офф (2013/2014)
За место в Лиге Европы,
ответный матч		 17 мая, суббота 22:30 Остенде 2:2
(7:6)п		 Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2013/2014)
За место в Лиге Европы,
первый матч		 9 мая, пятница 22:30 Кортрейк 2:2 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 23:00 Остенде 0:0 Кортрейк
14 тур
2 ноября, суббота 23:00 Кортрейк 2:0 Остенде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
...
  • Читайте нас: 