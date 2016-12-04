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Мидтьюлланд - Орхус

04.12.2016, Воскресенье, 20:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 20 тур Мидтьюлланд - Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
10 тур
21 сентября, среда 21:00 Орхус 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Орхус
18 тур
4 декабря, пятница 20:00 Орхус 2:1 Мидтьюлланд
11 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Мидтьюлланд 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
18 апреля, пятница 21:00 Орхус 0:4 Мидтьюлланд
18 тур
8 декабря, воскресенье 19:30 Мидтьюлланд 3:0 Орхус
1 тур
19 июля, пятница 20:30 Орхус 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Мидтьюлланд 3:2 Орхус
18 тур
26 ноября, понедельник 22:00 Орхус 1:1 Мидтьюлланд
9 тур
17 сентября, понедельник 21:00 Орхус 3:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Орхус 0:2 Мидтьюлланд
22 тур
26 марта, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 0:2 Орхус
8 тур
12 сентября, понедельник 21:00 Орхус 4:2 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Орхус
14 тур
31 октября, суббота 19:00 Орхус 2:2 Мидтьюлланд
9 тур
21 сентября, понедельник 21:00 Орхус 2:4 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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