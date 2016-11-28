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Мидтьюлланд - Оденсе

28.11.2016, Понедельник, 21:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 18 тур Мидтьюлланд - Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
9 тур
18 сентября, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
22 апреля, пятница 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
16 тур
20 ноября, пятница 20:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
3 тур
31 июля, пятница 21:30 Мидтьюлланд 1:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 3:1 Мидтьюлланд
18 тур
23 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Оденсе
7 тур
12 сентября, пятница 20:30 Мидтьюлланд 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
12 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Оденсе
19 тур
22 февраля, суббота 20:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
10 тур
29 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
6 мая, понедельник 21:00 Оденсе 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
5 тур
10 августа, пятница 20:30 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
14 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Оденсе
17 тур
26 ноября, суббота 20:00 Оденсе 2:3 Мидтьюлланд
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Оденсе 1:4 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
18 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Оденсе
17 тур
22 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 3:2 Мидтьюлланд
7 тур
30 августа, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
29 марта, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Мидтьюлланд
19 тур
6 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Оденсе
5 тур
17 августа, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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