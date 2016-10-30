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Мидтьюлланд - Копенгаген

30.10.2016, Воскресенье, 20:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 15 тур Мидтьюлланд - Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
5 тур
13 августа, суббота 19:30 Копенгаген 3:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 5:3 Мидтьюлланд
17 тур
3 марта, четверг 22:00 Мидтьюлланд 0:1 Копенгаген
5 тур
14 августа, пятница 19:00 Мидтьюлланд 0:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
17 тур
7 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Мидтьюлланд
5 тур
15 августа, пятница 21:30 Копенгаген 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:3 Копенгаген
20 тур
2 марта, воскресенье 22:00 Копенгаген 1:5 Мидтьюлланд
2 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 22:00 Мидтьюлланд 2:2 Копенгаген
17 тур
18 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 2:1 Мидтьюлланд
1 тур
15 июля, воскресенье 21:00 Копенгаген 4:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
21 тур
18 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Мидтьюлланд
5 тур
13 августа, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Копенгаген 5:2 Мидтьюлланд
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
10 тур
25 сентября, суббота 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
17 апреля, суббота 18:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
6 тур
22 августа, суббота 16:00 Мидтьюлланд 1:4 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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