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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Гоу Эхед Иглс
НЕК - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 04 февраля 2017
НЕК
04.02.2017, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
12'
Э. Ману
25'
Я. Антониа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Гоу Эхед Иглс
63'
Вторая желтая
Э. Ману
Желтая карточка
К. Майи
42'
25'
ГОЛ! 0:2!
Я. Антониа
24'
Желтая карточка
Э. Ману
15'
Желтая карточка
Я. Антониа
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ману
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча НЕК - Гоу Эхед Иглс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
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