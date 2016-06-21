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Омония - Динамо

20.06.2016, Понедельник, 18:00 мск Товарищеские матчи Омония - Динамо
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 4 раунд
ответный матч		 28 августа, четверг 20:00 Омония 1:2 Динамо
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 21 августа, четверг 19:30 Динамо 2:2 Омония
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