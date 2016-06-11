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Папуа-Новая Гвинея - Новая Зеландия

11.06.2016, Суббота, 09:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Океания, Финал Папуа-Новая Гвинея - Новая Зеландия
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